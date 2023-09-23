Kırklareli'nde 45 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince 45 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı ve 8 araca el konuldu.

Kırklareli'nde 45 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nde polis ekiplerince 45 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı ve 8 araca el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde polis ekipleri kaçak göçmen taşıdığı iddiasıyla 8 aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araçlarla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucunda ekipler araçlarda bulunan 45 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 8 araca el konuldu.

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