Kırklareli'nde 47 suç kaydı olan şahıslar yakalandı

Kırklareli’nde toplamda 47 suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Kırklareli sınırları içerisinde bulunduğu tespit edilen, genellikle sahte veya kardeşi İ.K. isimli şahsın kimlik bilgilerini kullandığı anlaşılan T.K. isimli şahıs ve bilinen suçlarla alakalı faillerden olabileceği değerlendirilen kız arkadaşı B.G.; il merkezinde yapılan çalışmalarda yakalandı.

Yapılan sorgulamada T.K. isimli şahsın 13’ü kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 31 ayrı suçtan aranmasının olduğu, kız arkadaşı B.G.’nin ise 16 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan üst aramasında T.K. isimli şahsın üzerinden çıkan 3 adet mobil telefon, 4 farklı sim kart ve 9 adet uyarıcı hapa el konuldu.

T.K. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 27 yıl hapis cezası ve idari para cezasına çarptırıldı.