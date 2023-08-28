Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı
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sina pırlanta
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Kırklareli’nde yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinden kent merkezine yabancı uyruklu şüphelilerin giriş yapacağını bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Çalışmalar neticesinde Yeni Sanayi Sitesi önünde 2 hafif ticari araç durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, 2 araca el konuldu.