Kırklareli'nde 50 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan 2 araçta 50 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 50 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde polis ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan 2 araçta 50 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri düzensiz göçle mücadele çerçevesinde İstanbul yolu üstünde şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Durdurulan araçlarda yapılan aramada 47 Afganistan ve 3 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüleri ise gözaltına alındı. Araç şoförlerinden B.T. emniyete işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.T. çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Diğer araç sürücüsü A.T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.