Siemens
SON
DAKİKA
Başkan Yılmaz Bakan Soylu’yu Ağırladı
İstanbul'da okul servis ücretlerine zam
Aldıkları ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldular
Kömürlükten kilolarca uyuşturucu çıktı
Kırklareli'nde 500 adet keklik doğaya salındı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Kırklareli'nde 500 adet keklik doğaya salındı

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2022 Yılı Doğaya Yaban Hayvanı Salım Programı çerçevesinde Kırklareli'nde Vali Birol Ekici'nin katılımlarıyla 500 adet keklik salındı.

Kırklareli'nde 500 adet keklik doğaya salındı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Doğaya Yaban Hayvanı Salım Programı çerçevesinde keklik popülasyonunu artırmak ve tarım zararlıları ile mücadele amacıyla Kırklareli’ne bağlı Kuzulu ve Kadıköy köylerinde Valisi Birol Ekici’nin katılımlarıyla 500 adet keklik doğaya bırakıldı.

Vali Ekici, tabiatta azalan veya nesli tükenme noktasına gelen keklik ve sülünün tekrar doğaya kazandırılması ve sayılarının arttırılması hedefi doğrultusunda 500 adet keklik salındığını söyledi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Daha sonra keklikler doğaya bırakıldı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Silivri'nin en güzel karpuzu belli oldu
Silivri’nin en güzel karpuzu belli oldu
Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu
Elektrik faturaları yüksek geldi, çözümü yakıtsız çalışan jeneratör üreterek buldu
Yılmaz: 'Özür dileyecekler'
Yılmaz: ‘Özür dileyecekler’
Çanta ve Gümüşyakalı üreticilere tohumluk arpa desteği
Çanta ve Gümüşyakalı üreticilere tohumluk arpa desteği
Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
Silivrili 19 Afad Gönüllüsü Kimliklerini Bakan Soylu'dan Aldı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı