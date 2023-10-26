Kırklareli'nde 51 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında 51 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 51 kaçak göçmen yakalandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında 51 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi yolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ekipleri tarafından kamyonetin kasasında yapılan aramada İran, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.