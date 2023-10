Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan işletme ile ilgili aileler soruşturmanın genişlemesi için dilekçe verdi

TAKİP ET

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletmede hayatını kaybeden 6 kişinin ailesi soruşturmanın genişletilmesi için savcılığa dilekçe verdi.

5 Eylül 2023 tarihinde Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yakınlarında bulunan Sisli Vadi Bungalov tesislerinde yaşanan sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmişti, 3 kişi yaralanmıştı.

Ruhsatsız olan ve yıkım kararı bulunan işletme ile ilgili 3 kişi tutuklanmıştı. Tesiste hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları Kırklareli Barosunda basın açıklaması yaptı.

Kızı Mihriban Yaşa Bağışlar ile damadı Selman Bağışlar ile birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiği işletme ile alakalı savcılığa dilekçe verdiklerini ifade eden Safiye Yaşa, “5 Eylül 2023 günü Kırklareli Demirköy İğneada mevkiindeki Sisli Vadi Bungalov tesislerinde kızım Mihriban Yaşa ile beraber Suna Duman, Rahile Şimşek, kızımın eşi damadım Selman Bağışlar, Ahmet Baki Şimşek ve Ümit Solmaz ismindeki evladımla beraber 6 vatandaşı kaybetmiş bulunmaktayız. Maalesef bu kayıp dere yatağının değiştirilmesi ile birlikte yani geceleri oraya iş makinası getirerek Bülent Bayrak isimli şahıs ağaçların dibini kazmak suretiyle ağaçların devrilmesini sağlamıştır. Daha sonra sabahı da Orman Müdürlüğünü arayıp kendinden devrilmiş gibi gösterilen ağaçların alınmasını istemiştir, bu suretle derenin yatağını değiştirmiştir. Biz savcılığa vermiş olduğumuz dilekçede buranın dere yatağı olduğunu tespit edilmesini istedik. Yani bilinçli olarak dere yatağına yapıldığı için bu yapıda biz evlatlarımızı, yakınlarımızı aileler olarak burada kaybettik. Yani biz selden kaybettiğimize inanmıyoruz yakınlarımızı. Çünkü sel orada sadece Sisli Vadi değil onun yakınında bulunan bir sürü bungalov gibi tesisler var hepsine sel vurdu ama hiçbirine ama hiçbirinde can kaybı olmadı. Sadece Sisli Vadide can kaybı oldu. Çünkü Sisli Vadi dere yatağına yapıldığı için can kaybı oldu” dedi.

Tesiste komşuları, karısı ve kızıyla bulunan Hüseyin Duman olay anını anlattı. Duman, “Biz bungalovun içindeydik. Yani bungalovda Safiye hanımın kızı ve damadı vardı, sabah kalktığımızda felaketi gördük. Sonra ben Safiye hanımın kızı ve damadını uyandırmak için gittim yatıyorlardı. Sonra uyandılar ve onlara söyledim sel oldu dikkat edin. Sakın dışarı çıkmayın dedik. Su arabaların boyundaydı. Su kendine kanal açmıştı orman ve yol tarafına kaçma şansımız yoktu. Arkadaşlara gitmeyin bizi kurtaracaklar dedikten sonra ben kendi bungalovuma gitmeden dışarı kaçmaya çalıştılar arabalarına. Onlar orada şehit oldular büyük ihtimalle evleri parçalandı ve o anı gördüm yıkıldığını. Daha sonra bizim ev su dolmaya başladı, 3 dakikada ev su doldu. Ben burada 3 yakınımı kaybettim” dedi.

Duman, kendi imkanları ile yüzerek kurtulduğunu aktardı.