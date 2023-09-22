Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan işletmenin sahibi gözaltına alındı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde işletme sahibi gözaltına alındı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. 6 kişiye mezar olan o kamp yeri ile ilgili daha önce 2 zanlı tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde aranan işletme sahibi Bülent B’de Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalandı.

İşletme sahibi sorgusu için Kırklareli’nde getirildi.