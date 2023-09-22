Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan işletmenin sahibi tutuklandı

Kırklareli'nin İğneada beldesinde yaşanan sel sonucu 6 kişiye mezar olan ruhsatsız işletmenin sahibi de tutuklandı.

Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan işletmenin sahibi tutuklandı
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Kırklareli’nin İğneada beldesinde yaşanan sel sonucu 6 kişiye mezar olan ruhsatsız işletmenin sahibi de tutuklandı.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. 6 kişiye mezar olan kamp yeri ile ilgili daha önce 2 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında aranan işletme sahibi Bülent B’de Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanmıştı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Bülent B. adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Öte yandan Bülent B’nin üzerinde 12 bin 200 dolar ile pasaport ele geçirildiği öğrenildi