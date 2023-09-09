Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan kamp yeri ile ilgili 2 tutuklama

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili başlatılan soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. 6 kişiye mezar olan o kamp yeri ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ruhsata aykırı inşa edilen bungalov evleri için ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan gözaltı kararı bulunan Bülent B’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.