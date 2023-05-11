Kırklareli'nde 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 61 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından 61 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca 7 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında 61 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. ile biri 52 suç kaydı bulunan 2 şüpheli olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca kontrollerde 30 gram kubar, 341 gram metanfetamin, 9 bin 60 TL, 8 adet farklı ülkelere ait eski para, 5 uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.