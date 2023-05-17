Kırklareli'nde 7 asırlık İbranice ve Yunanca el yazması Tevrat ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 7 asırlık İbranice ve Yunanca el yazması Tevrat ele geçirildi. Jandarma tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı birimlerince, 9-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesi maksadıyla icra edilen faaliyetlerin sonucu açıklandı. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak yakalanan 16 şüpheli şahıs, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı. Yakalanan zanlılarla birlikte tarihi eserlerin arasında 600-700 yıllık İbranice ve Yunanca yazılı Tevrat, bir adet tabanca, sahte para, çok sayıda kaçak tütün mamulleri ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

7 Asırlık İbranice ve Yunanca el yazması Tevrat kitabı yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 161 bin 910 adet sigara filtresi, 27 bin 900 adet bandrolsüz boş makaron, 35 bin 787 adet doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, bin adet paketlemede kullanılan şeffaf poşet, 696 adet mükerrer kullanım için toplanmış tütün mamulü bandrolü, 115 kilogram bandrolsüz açık tütün, 1 adet sanayi tipi elektronik ve hava basınçlı makaron doldurma makinesi, 12 litre viski, 1 litre rakı, 15 adet extacy hap, 5,5 gram metamfetamin, 5 gram Kubar esrar, 2 adet metamfetamin içmekte kullanılan uyuşturucu aparatı, 2 adet yeşil reçete ile satılan hap, 1 kutu uyuşturucu sarma kağıdı, bin 800 TL sahte para, 1 adet 600/700 yıllık İbranice ve Yunanca el yazması Tevrat kitabı, 1 adet roma dönemine ait sikke, 2 adet muska olarak tabir edilen kültür varlığı, 1 adet gümüş yüzük, 1 adet kolye, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.