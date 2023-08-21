Kırklareli'nde 775 litre etil alkol ele geçirildi
Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 775 litre etil alkol ele geçirildi.
Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 775 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce bir depoya düzenlenen operasyonda, 775 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.