Kırklareli'nde 8 bin 352 öğrenciye ücretsiz yemek

Kırklareli Valisi Birol Ekici İl, ilçe okul müdürleriyle toplantıda bir araya geldi. Ekici, toplantıda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2.döneminde il genelinde 8 bin 352 öğrenciye ücretsiz yemek verileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda Kırklareli’nde uygulama detaylarının ele alınması amacıyla Kırklareli Valisi Birol Ekici’nin katılımlarıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, il genelinde temel eğitim ve destek hizmetlerinden sorumlu şube müdürleri ve okul, müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ekici İl genelinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı I. yarısında 4 bin 204 öğrenciye günlük ücretsiz yemek verildiğini ifade ederek Ekici 06 Şubat 2023 tarihinden itibaren II. döneminin başlamasıyla birlikte 8 bin 352 öğrenciye ücretsiz yemek verileceğini söyledi.

Eğitim ve öğretimin önemine değinen Ekici, “Gün geçmiyor ki eğitimde yeni bir uygulama, yeni bir gelişme ve yeni bir başarıyı elde etmediğimiz gün olmuyor. Bu günde gerçekten çok heyecanlıyım önümüzdeki günlerde okullarımızda yemek verebileceğimiz öğrencilerin sayısını 8 bine çıkaracağız 6 Şubat itibariyle. Bu yemeklerin en kaliteli şekilde, en doğru şekilde, en iyi şekilde, en hızlı şekilde çocuklarımızın masasına güzel bir şekilde varması bizlerin en büyük mutluluğu olacaktır. Yemek deyip geçmeyelim bu yemekler çocuklarımızın hem beslenmesine destek olurken hem de eğitimde daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede eğer 6 Şubata kadar fiziki olarak yapmamız gereken bir hazırlık varsa onlarında tamamlanması gerekiyor. Eğer bir eksiğimiz varsa bu gün burada birlikte paylaşalım ve bu eksiklikleri giderelim Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik olarak ne eksiğimiz varsa tamamlayalım. En güzel yemekleri, en iyi yemekleri çocuklarımızın önlerine koyup onların eğitimlerini ve öğrenimde ki başarılarını destekleyelim istiyorum” dedi.

Ekici, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra Ekici’ye okullarda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.