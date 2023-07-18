Kırklareli'nde 87 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 87 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 87 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 7-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 87 düzensiz göçmen yakalandı. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanırken, olaylarda kullanılan 1 araca el konuldu.