Kırklareli'nde 890 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 890 kaçak göçmen yakalandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından 890 kaçak göçmen yakalandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 03-09 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 890 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Öte yandan olaylarda kullanılan 6 araca el konuldu.