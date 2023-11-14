Kırklareli'nde 890 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 890 kaçak göçmen yakalandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 890 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından 890 kaçak göçmen yakalandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 03-09 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 890 kaçak göçmen yakalandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan olaylarda kullanılan 6 araca el konuldu.