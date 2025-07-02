Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: 150 dekar alan zarar gördü

Kırklareli'nde ekili ve ağaçlık alanda çıkan yangında 150 dekar alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: 150 dekar alan zarar gördü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde ekili ve ağaçlık alanda çıkan yangında 150 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı Ahmetce köyü yakınlarında ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 150 dekar alan zarar gördü. Sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu.

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