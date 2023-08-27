Kırklareli'nde ağıl çıkan yangında kül oldu

Kırklareli'nde bir ağıl çıkan yangında kül oldu.

Kırklareli'nde ağıl çıkan yangında kül oldu
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Kırklareli’nde bir ağıl çıkan yangında kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Celeliye köyünde bir ağılda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ağıl kullanılamaz hale geldi.

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