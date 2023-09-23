Kırklareli'nde aile çalıştayı yapıldı

Kırklareli’nde “Türkiye Yüzyılında Mutlu Aile Güçlü Toplum” temalı “Aile Çalıştayı” yapıldı.

Kırklareli Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi’nde “Türkiye Yüzyılında Mutlu Aile Güçlü Toplum” temalı “Aile Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştaya Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkan Yardımcısı Elmas Bükdere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, kurum müdürleri akademisyenler, Cumhuriyet Savcısı, Aile Mahkemesi Hakimi, Kırklareli Barosu Avukatları, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Birol Ekici, açılışta yaptığı konuşmasında, kentin sosyal sorunları ve asayiş olaylarının en az olduğu iller arasında yer aldığını ifade ederek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, gücünü milletten alan devlet anlayışıyla birey, aile ve topluma yönelik sosyal politika ve hizmetler alanında çalışmalarına devam ediyor. İlimiz sosyal sorunların ve asayiş olaylarının en az olduğu illerden birisidir. Buna rağmen ilimizdeki sorun alanlarının tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde Bakanlığın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla ilimizde Aile Çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ekim ayında Ankara’da gerçekleştirilecek 8. Aile Şurası için hazırlık çalışması niteliğinde olacak bugün ki çalışmamız ilimizin aile durumunu ortaya koyması açısından değerli buluyorum. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, katılımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Faruk Uysal, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yönelik kentte 4 adet Aile Eğitim Programı, Aile Danışmanlık Hizmeti, Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Afet Ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) hayata geçirdiklerini anlattı. Çalıştayda 6 masanın bulunduğunu anlatan Uysal, “Çalıştayımızda aile eşitlik ve adalet, aile sosyal kalkınma ve refah, aile hayat boyu gelişim ve öğrenme, aile çevre ve iklim, aile teknoloji ve dijitalleşme, 6. ve son masada aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve öneriler tartışıldı” dedi.

Çalıştay sonunda yapılan tespitler katılımcılar ile paylaşıldı.