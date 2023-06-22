Kırklareli'nde aileye yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde aileye yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı
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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal başkanlığında gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu toplantısına paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Yapılan toplantıda, paydaş kurumlar tarafından çocuk, kadın ve aile çalışmalarında tam koordinasyon sağlanması, farkındalık çalışmaları görüşülerek, Kuyucu Aile Hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, il genelinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.