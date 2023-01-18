Kırklareli'nde alkol denetimi: 68 sürücüye ceza
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan alkol denetiminde 68 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan alkol denetiminde 68 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince kentin 6 ayrı noktasında alkol denetimi yaptı. Denetimlerde 68 sürücüye 206 bin 266 lira ceza kesildi, 17 araç trafikten men edildi ve 6 sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.