Kırklareli'nde anneleri kazada ölen yavru köpekler barınağa teslim edildi
Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, Dereköy köyünde kaza sonucu anneleri ölen yavru köpeklere sahip çıktı.
Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, Dereköy köyünde kaza sonucu anneleri ölen yavru köpeklere sahip çıktı.
İl Özel İdaresi ekipleri, Dereköy köyünde sahipsiz yavruların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yavruların annesinin kaza sonucu öldüğü tespit etti.
Yavrular ekiplerce barınağa teslim edilirken, doğum yapmış başka anne bulundu. Bulunan anne diğer yavruları ile birlikte diğer yavrulara da süt annelik yapıyor.