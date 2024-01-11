Kırklareli'nde aranan 30 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 30 şüpheli yakalandı.
Kırklareli’nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 30 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 30 şüpheli yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.