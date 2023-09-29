Kırklareli'nde aranan 53 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırklareli'nde aranan 53 şüpheli yakalandı
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Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kentte eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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