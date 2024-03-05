Kırklareli'nde aranması olan 173 kişi yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince aranması olan 81'i hükümlü 173 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde aranması olan 173 kişi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde polis ekiplerince aranması olan 81’i hükümlü 173 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma yapıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yapılan çalışmalar neticesinde 173 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.