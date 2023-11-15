Kırklareli'nde aranması olan 287 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 287 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde aranması olan 287 şüpheli yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 287 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 287 şüpheli yakaladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.