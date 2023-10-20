Kırklareli'nde arı kovanları denetlendi
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bal üretimi yapan üreticiler ziyaret edilerek kovan denetimi yapıldı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bal üretimi yapan üreticiler ziyaret edilerek kovan denetimi yapıldı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, arı kovan desteği alan arıcılar denetlendi. Demirköy ilçesinde ekipler tarafından 105 üretici ziyaret edilerek 5 bin 250 kovanın tespit ve denetimi gerçekleştirildi.
Geçekleşen denetimlerde kovan ve plakaları kontrol edildiği, çalışmaların Ekim ayı boyunca süreceği bildirildi.