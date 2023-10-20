Kırklareli'nde arı kovanları denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bal üretimi yapan üreticiler ziyaret edilerek kovan denetimi yapıldı.

Kırklareli'nde arı kovanları denetlendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bal üretimi yapan üreticiler ziyaret edilerek kovan denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, arı kovan desteği alan arıcılar denetlendi. Demirköy ilçesinde ekipler tarafından 105 üretici ziyaret edilerek 5 bin 250 kovanın tespit ve denetimi gerçekleştirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Geçekleşen denetimlerde kovan ve plakaları kontrol edildiği, çalışmaların Ekim ayı boyunca süreceği bildirildi.