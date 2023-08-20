Kırklareli'nde asayiş uygulaması: 2 gözaltı

Kırklareli'nde yunus ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırklareli'nde asayiş uygulaması: 2 gözaltı
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Kırklareli’nde yunus ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alına bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Ekipler, şüphe üzerine 2 kişi durduruldu. Durdurulan şüphelilerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.