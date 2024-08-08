Kırklareli'nde ayçiçek tarlasında 575 bin 541 kök Hint keneviri imha edildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçek tarlasında ekili 575 bin 541 kök Hint keneviri imha edildi.

Kırklareli'nde ayçiçek tarlasında 575 bin 541 kök Hint keneviri imha edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince ayçiçek tarlasında ekili 575 bin 541 kök Hint keneviri imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde bir Ayçiçek tarlasında Hint keneviri ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, R.Ç. ve E.A’nın tarlalarında yaptığı incelemede, 575 bin 541 kök Hint keneviri tespit etti.

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Tarlada bulunan Hint kenevirleri ekipler tarafından imha edildi.

Olayla ilgili tarla sahipleri ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.