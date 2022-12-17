Kırklareli'nde Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yeni yerinde hizmete girdi

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde yeni binasında hizmete giren Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin kapasitesi 40’tan 60’a yükseldi.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde yeni binada hizmete giren Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden Vali Ekici yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal ile birlikte tek tek oda ve etkinlik alanlarını gezdi.

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi hakkında bilgi veren Uysal merkezin Pınarhisar’a taşınmasıyla birlikte engelli bireylerin sosyal alanların genişlediğini söyledi.

Bina içerisinde etkinlik, müzik, spor ve fizyoterapi odalarının yer aldığını vurgulayan Uysal, “Biz engellilerimizi daha konforlu bir alana taşıyabilmek için bazı çalışmalar yaparken burada atıl durumda bir bina olduğunu öğrendik. Uzman ve teknik ekiplerimizi buraya gönderdik arkadaşlarımızın yaptığı inceleme ve yazdıkları rapor neticesinde buranın engellilerimiz için daha uygun bir bina olduğunu belirledik. Yeni binamız ile kapasitemiz de 40’tan 60’a yükseldi. Burada engelli bireylerimize 24 saat bakım hizmeti veriyoruz. Odaların içerisinde tuvalet ve banyoları var, ayrı bir soyunma odaları var. Etkinlik, spor ve fizyoterapi odalarımız var. Bahçemizde yaz aylarında tarım uygulamaları yapabileceğiz. Böyle güzel bir hizmet binasını ilimize kazandırmış olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

Engelli vatandaşlarla bir araya gelen Ekici müzik dinletisine katıldı.

Ekici, engelli vatandaşların en iyi koşullarda hizmet verildiğini dile getiren Ekici yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını temenni etti.