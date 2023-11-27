Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce perakende satış ve pazar yerlerinde su ürünleri denetimleri yapıldı.

Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce perakende satış ve pazar yerlerinde su ürünleri denetimleri yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince balıkçılar ve satış yerleri denetlendi. İl ve ilçelerde yapılan denetimlerde ekipler karaya çıkış noktalarında, perakende satış ve pazar yerlerinde asgari avlanma boy limitini kontrol etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman