Kırklareli'nde baraj ve göllerde denetim

Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik baraj ve göllerde denetim yapıldı.

Kırklareli'nde baraj ve göllerde denetim
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde amatör balıkçılara yönelik baraj ve göllerde denetim yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde amatör balıkçılara yönelik baraj ve göllerde denetim yaptı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliği ve yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik düzenli olarak denetimlerin gerçekleştirileceği belirtildi.