Kırklareli'nde baraj ve göllerde denetim

Kırklareli’nde amatör balıkçılara yönelik baraj ve göllerde denetim yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde amatör balıkçılara yönelik baraj ve göllerde denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliği ve yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik düzenli olarak denetimlerin gerçekleştirileceği belirtildi.