Kırklareli'nde besiciler Bruselloz hastalığına karşı bilgilendirildi

Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince besiciler Bruselloz hastalığına karşı bilgilendirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyük ve küçükbaş hayvan besicileri Bruselloz hastalığa karşı bilgilendirildi. Ekipler Bruselloz hastalığı ve bu hastalığa bağlı kuzu, oğlak, buzağı atıklarıyla ilgili köylerde afişler dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamını etkileyen kısırlığa, yavru atıklarına, ölü doğuma, süt veriminin azalmasına, damızlık değer kaybına yol açan ve insanlara bulaşabilen bir bakteriyel hastalık olan Bruselloz ilk kez görüldüğü sürülerde yavru atma oranı yüzde 30-80 arasında olabileceği belirtildi.

Hastalık nedeniyle doğan yavrular, sağ kalsa bile gebe kalma oranı düşük olacağı ifade edilen açıklamada, gebe kalsa bile sürekli yavru atarlar diye belirtildi. Açıklamada “Sürü için ekonomik kayıplara yol açarlar. Üreticilerimiz, sürülerinde atık gördüğü durumlarda, atığı da yetkili personele teslim etmek suretiyle, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize en kısa sürede bildirmeleri gerekmektedir. Bruselloz hastalığının insanlar için de tehlikeli bir hastalık olduğu unutulmamalıdır” şeklinde uyarılarda bulunuldu.