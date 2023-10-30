Kırklareli'nde bin 61 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen bin 61 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bin 61 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen bin 61 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında 20-26 Ekim’de çalışmalar yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yapılan çalışmalar neticesinde bin 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu.