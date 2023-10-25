Kırklareli'nde bin 94 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bin 94 kaçak göçmen yakaladı.
Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bin 94 kaçak göçmen yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 94 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmelere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olaylarda kullanılan 20 araca el konuldu.