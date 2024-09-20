Kırklareli'nde Boşnak ve Pomak lezzetleri sergilendi

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri çerçevesinde Boşnak ve Pomaklar lezzetleri tanıtıldı.

Kırklareli'nde Boşnak ve Pomak lezzetleri sergilendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri çerçevesinde Boşnak ve Pomaklar lezzetleri tanıtıldı.

Kırklareli’nde bu yıl 15’incisi düzenlenen "Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" çerçevesinde Boşnak ve Pomaklara özgü tatlı ve yemekler tanıtıldı. Bir otelin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte göçmen böreği de denilen “dizmana”, tavuk butlarının haşlanıp pilavla servis edildiği “kapama”, mısır unuyla yapılan pekmezle tüketilen “kaçamak” ve coğrafi işaretli Pomak baklavası da denilen “brakana” tatlısı yapıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yapılan tatlı ve yemeklerin her aşaması katılımcılara anlatıldı.

Etkinliğin sonunda tatlı ve yemekler katılımcılara ikram edildi.