Kırklareli'nde Boşnak ve Pomak lezzetleri sergilendi

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri çerçevesinde Boşnak ve Pomaklar lezzetleri tanıtıldı.

Kırklareli’nde bu yıl 15’incisi düzenlenen "Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" çerçevesinde Boşnak ve Pomaklara özgü tatlı ve yemekler tanıtıldı. Bir otelin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte göçmen böreği de denilen “dizmana”, tavuk butlarının haşlanıp pilavla servis edildiği “kapama”, mısır unuyla yapılan pekmezle tüketilen “kaçamak” ve coğrafi işaretli Pomak baklavası da denilen “brakana” tatlısı yapıldı.

Yapılan tatlı ve yemeklerin her aşaması katılımcılara anlatıldı.

Etkinliğin sonunda tatlı ve yemekler katılımcılara ikram edildi.