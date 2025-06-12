Kırklareli'nde buğday tarlalarında yangın: 500 dekar alan zarar gördü

Kırklareli'nde buğday tarlalarında çıkan yangında 500 dekar alan zarar gördü.

Kırklareli'nde buğday tarlalarında yangın: 500 dekar alan zarar gördü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde buğday tarlalarında çıkan yangında 500 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde mezarlık yakınlarında bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında 500 dekar alan zarar gördü.