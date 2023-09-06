Kırklareli'nde can kaybı 4'e yükseldi

Kırklareli’nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken kayıp 2 kişinin bulunması için aramalar sürüyor.

Kırklareli’nde dün yaşanan sel felaketinde Longoz Ormanlarında bulunan bungalov evler sürüklenmişti. Bungalov evlerle beraber ormanlık alana vuran selle beraber çok sayıda tomrukta sürüklendi. Taşkın ve sel suları sonucu şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken öğlen saatlerinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Kayıp 2 kişinin ise aranması sürüyor.