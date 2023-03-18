Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni

Kırklareli’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği’ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Şehitlikte gerçekleşen anma programında Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu. Dernek Başkanı Yakup Yürükçü’nün konuşmasının ardından Vali Vekili Yusuf Güler, Şehitlik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Güler yaptığı konuşmada, “Aziz şehitlerimiz Çanakkale’de soylu ve yüce bir savaş verdik tüm savaşlarımız gibi. Çanakkale türkün kahramanlık destanıdır, Çanakkale, Türk’ün destanlaşan bir zafer abidesidir. "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyen büyük komutan en büyük Türk Atatürk’ün müthiş askeri dehasıyla ve yüzbinlerce Mehmetçiğin asil kanlarıyla yazılmıştır. Mehmetçiğimize ve yüce Türk ulusuna düşen bu zaferin ölerek ölmezlikler yeşerten kahramanlıklarını milletin sesini duyurmaktır. Bu zafer kendine en yaraşır biçimde tebrik edilmesidir, kutlanmalıdır. Dünya durdukça Anadolu göklerinde şehit allarına bürünmüş bir ay ve yıldız ve Atatürk’ün eseri Türkiye Cumhuriyeti baki kalacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Kuranı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Şehit mezarlarına çiçek bırakan Vali Vekili Yusuf Güler ve beraberindekiler, daha sonra Kültür Merkezi’nde öğrenciler tarafından düzenlenen gösterileri izledi.