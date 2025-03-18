Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 170 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 170 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 170 şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 170 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 170 şüpheliyi yakaladı.

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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.