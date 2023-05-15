Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Kırklareli’nde CHP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sona ererken, 291 bin 507 seçmenin olduğu Kırklareli’nde vatandaşlar 919 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 265 bin 934 seçmen oy kullanılırken, bu oylardan 261 bin 990’ı geçerli sayıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre oyların 121 bin 843’ünü alan CHP 2 milletvekilini, 66 bin 825 oy alan AK Parti ise 1 milletvekilini Meclise taşıdı. CHP’den Vecdi Gündoğdu (54) ve Fahri Özkan (53), AK Parti’den Ahmet Gökhan Sarıçam (54) milletvekili seçildi.