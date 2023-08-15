Kırklareli'nde çıkan yangında 800 saman balyası küle döndü
Kırklareli'nde saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangında 800 saman balyası, tarım aletleri ile 1 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kırklareli’nde saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangında 800 saman balyası, tarım aletleri ile 1 büyükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesi’nde Ömer Demirci’ye ait saman dolu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın Demirci’nin evine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, ev ve depo kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan yangında 800 saman balyası, tarım aletleri ile 1 büyükbaş hayvan telef oldu.