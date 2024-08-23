Kırklareli'nde cinayet zanlısı yol kontrolünde yakalandı

Kırklareli'nde kasten öldürme suçundan aranmakta olan bir şahsı yakaladı.

Kırklareli'nde cinayet zanlısı yol kontrolünde yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde "kasten öldürme" suçundan aranmakta olan bir şahsı yakaladı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Kofçaz ilçesi Kocatarla köyünde gerçekleştirdiği yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında, "kasten öldürme" suçundan aranmakta olan bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın 8 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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Jandarma ekiplerince yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilerek tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.