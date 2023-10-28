Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanmaya başladı
Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü çelenk sunma töreni ile başladı.
Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü çelenk sunma töreni ile başladı.
Kırklareli’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtında Valilik, Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı çelenkleri koyuldu.
Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Vali Birol Ekici, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.