Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlanmaya başladı
Cumhuriyet'in 102'inci yıldönümü çelenk sunma töreni ile başladı.
Kırklareli’nde Cumhuriyet’in 102’inci yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk heykeline Kırklareli Valiliği, Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı çelenkleri konuldu.
Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Vali Uğur Turan, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.