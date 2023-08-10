Kırklareli'nde define arayan bir kişi çıkan gazdan hayatını kaybetti

Kırklareli'nde ormanlık alanda altın arayan 3 kişiden biri, kazdıkları çukurda çıkan gazdan hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde define arayan bir kişi çıkan gazdan hayatını kaybetti
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Kırklareli’nde ormanlık alanda altın arayan 3 kişiden biri, kazdıkları çukurda çıkan gazdan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3 kişinin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı esnada kazdıkları çukurdan çıkan gazdan zehirlendiklerini ihbar etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgeye; AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler; 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kazılan çukura inen ekipler 2 kişiyi kurtarırken, E.Ç.’nin (38) hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD ekipleri çukurda gaz ölçümü yaptı. Jandarma ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerin gündüz denizde kamp yaptığı, gece ise kazı yaptıkları öğrenildi.