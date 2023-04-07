Kırklareli'nde define avcıları suçüstü yakalandı
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Lüleburgaz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda F.K., G.M. ve B.K. isimli üç şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazı malzemeleri ele geçirilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.