Kırklareli'nde denize girme yasağı devam ediyor
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 4 -6 Eylül tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.