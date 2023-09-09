Kırklareli'nde depo yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kaaağaç köyünde çıkan yangında bir depo kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde depo yangını
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sina pırlanta
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kaaağaç köyünde çıkan yangında bir depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kaağaz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alanda belirlenemeyen sebeple çıktığı tahmin edilen yangın, Gökhan Çetin’e ait olduğu bildirilen depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Lüleburgaz İtfaiyesi, çevreye sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Çıkan yangın sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.