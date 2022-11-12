Kırklareli'nde deprem tatbikatı 'çök-kapan-tutun' yapıldı

Ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli’nde de 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli’nde de saat 18.57’de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı. Kırklareli’nde vatandaşlar evlerinde, sokaklarda ve kafelerde siren sesini duyduğu gibi ‘Çök-Kapan-Tutun’ yaptı. Kırklareli Valisi Birol Ekici’de kafede siren sesini duyduğu gibi sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı. Tatbikatın bitmesinin ardından 12 Kasım 1999’daki depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.